Çocuklar Duymasın yeniden mi başlayacak? Pınar Altuğ...

Başrollerinde Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın oynadığı sevilen aile dizisi Çocuklar Duymasın'ın yeniden başlayacağı takipçilerini heyecanlandırdı. Pınar Altuğ'un her paylaşımı dizinin tekrardan başlamasını isteyen takipçileri tarafından mesaj yağmuruna tutuluyordu.

Çocuklar Duymasın ile ilgili ortaya atılan bu iddianın doğru olmadığı daha önce yapımcısı Birol Güven tarafından da denildiği gibi dizinin bu sezon ekranlarda olmayacağı öğrenildi.



