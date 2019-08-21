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  3. Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızı Pınar Altuğ çıldırdı! 'Siz hangi hakla bana...'

Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızı Pınar Altuğ çıldırdı! 'Siz hangi hakla bana...'

Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızı Pınar Altuğ çıldırdı! 'Siz hangi hakla bana...'

Pınar Altuğ'u yine kızdırdılar... Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün kardeşi ve kızı ile çektirdiği bir fotoğrafı kardeş candır etiketi ile sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncuya bir takipçisi 'Kardeş cansa Su'ya bir can neden yapmadın tembel?' yorumunu yapınca Pınar Altuğ çok sinirlendi.

Pınar Altuğ bu yorumu yapan takipçisine 'Çünkü bence herkes gerçekten bakabileceği ilgilenebileceği kadar çocuk yapmalıdır. Bakmaktan kastım maddi anlamda değil. Çocuk doğrumak en kolayı ya peki sonrası? Ben kızımı kendim büyüttüm bir tane daha olsa aynı şekilde yapamayacağım için doğurmayı tercih etmiyorum kaldı ki bu çok özel bir karar siz hangi hakla bu şekilde yorum yapabildiniz işte onu hiç anlayabilmiş değilim' diyerek cevap verdi.


Geçtiğimiz hafta da Pınar Altuğ'un bir takipçisi "Pınar Hanım yüzünüz güneşten çok yıpranmış erken yaşlanmış maalesef" yorumunu yapmıştı. Ünlü oyuncu da bu yoruma "Maalesef derken bunu bana mI haber verdiniz kendiniz mi üzüldünüz anlayamadım' cevabını verdi. Ünlü oyuncuya bir başka takipçisi ise 'Bu yorumlara üzülmüyor musunuz ben bile üzülüyorum' diyerek destek verdi. Güzel oyuncu Pınar Altuğ bu yoruma da 'Hiç üzülmeyin cürmü kadar yer yakar derler' bilir misiniz?' cevabını vermişti.

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