Çocuklar Duymasın dizisinin yıldız oyuncusunun yeni projesi belli oldu!

Mehmet Baran Erdoğan paylaşımına 'Ekim’de tekrar başlıyoruz. Yeni afiş, yeni kadro, yine heyecan' notunu düştü. Bir hastanenin doktorlar odasında geçen ve 2 saat boyunca düşmeyen temposu ile kahkahalar attıran kaç baba kaç, Rektörlüğe giden yolda çok önemli bir konuşma yapmaya çalışan Dr. David Morgan’ın başına gelen olayları anlatıyor.





KAÇ BABA KAÇ OYUNCU KADROSU

Deniz Kaya, Dost Elver, Ebru Karanfilci, Hakan Kutlay Kutlu, İrfan Kangı, Merve Sevi, Mehmet Baran Erdoğan, Murat Ergür, Orçun Kaptan, Sibel Tomaç ve Ferdi Akarnur

KAÇ BABA KAÇ KONUSU:

Bir hastanenin doktorlar odasında geçen ve 2 saat boyunca düşmeyen temposu ile kahkahalar attıran kaç baba kaç, Rektörlüğe giden yolda çok önemli bir konuşma yapmaya çalışan Dr. David Morgan’ın başına gelen olayları anlatıyor. Aynı has-tanede 18 yıl önce gönül ilişkisi yaşadığı kadının senden çocuğum var diyerek has-taneye gelmesiyle karışan olaylar David’in karısının gelmesiyle içinden çıkılmaz bir hal alır. Bu şenliğin için hastanedeki doktorlar ve hemşireler ile birlikte bir rektör, bir polis, yaşlı bunak bir hasta ve 18 yaşında babasını arayan sinirli bir çocukta eklenince işte huzurlarınızda “Kaç Baba Kaç”