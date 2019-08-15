Çocuklar Duymasın dizisinin ünlü oyuncusu Pınar Altuğ hassas noktasından vuruldu!

Hayvanseverliği herkes tarafından bilinen Pınar Altuğ'a yapılan yorum ünlü oyuncuyu kızdırdı. Pınar Altuğ sosyal medya hesabından kedilerinin fotoğrafını paylaştı bu fotoğrafa bir takipçisi "Kediler günü ama nedense hepsi cins, sokak kedisi yok mu baktığınız?" sorusunu yöneltti. Altuğ takipçisinin bu sorusuna sakince cevap verdi. Aynı takipçinin son yorumu ise ünlü oyuncuyu kızdırdı.

İŞTE PINAR ALTUĞ VE TAKİPÇİSİ ARASINDA GEÇEN O DİYALOG:

Takipçi: Kediler günü ama nedense hepsi cins sokak kedisi yokmu baktığınız?

Pınar Altuğ: Bahçemde baktığım 2 kedim içeri girdiklerinde kapılar kapanıursa çok panik oluyor dolayısıyla onları tekneye de getirmem mümkün olmuyor, biz yaz boyu teknede yaşıyoruz dolayısyıla onlar yanımızda değil evdeler, maalese elimde fotoğrafları yok yanımda olmadıkları için de fotoğraflama şansım olmadı. Yeteri kadar açıklayacı olduğumu düşünüyorum

Takipçi: Ben sizi anladım da siz neden ısrarla aynı şeyi yazdınız onu anlamadım. Sokak kedilerine sokak kedisi muamelesi yapmışsınız. Bu hayvan sevgisi değil kedilere üvey evlat muamelesi yapmışsınız farkında mısınız? Ben bunu merak ettim siz böyle mutluysanız sorun yok

Pınar Altuğ: Müsait bir zamanınızda sizi evimde ağırlayıp kızım ve oğlumla tanıştırmak isterim. Evin içinde 2 köpek ve 4 kedi var her biri bebekken geldiler dolayısıyla birbiriyle uyumlular, sweety ve siyah beyaz yetişkin hallerinde aile dahil olduları için içeri girdiklerinde panik oluyorlar özellikle sweety 3 bacaklı olduğu için biraz daha da hassas. Benim için hayvan beslemek onları zorlamak değil mutlu oldukları şekilde hayatlarına devam ettirmektir. Tabii herkesin görüşü ve tavrı farklı olabilir.

Pınar Altuğ:Hanımefendi gerçekten sizinle hiç uğraşasım yok,hadi size iyi günler!



