Çocuklar Duymasın dizisinin Emine'si görenleri şaşırtıyor! Bakın ilk hangi dizide oynamış

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Emine karakteri ile hafızalara kazınsa da ilk Ayrılsak da Beraberiz dizisi ile karşımıza çıkmıştır. Çocuklar Duymasın dizisinde gösterdiği başarılı performans yıllarca beğeni ile izlendi. Hayranları Melek Şahin'in yeni bir projde yer alıp almayacağını merak ediyordu. Melek Şahin'in gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.





Peki Melek Şahin kimdir? Melek Şahin 11 Şubat 1971'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk olarak, 1999 yılında Ayrılsak da Beraberiz dizisinde Çaycı Hüseyin`in karısı Emine karakteri ile ekranlara geldi. Eşinden sürekli dayak yiyen ama yine de kendi haklarını savunmak için hiç susmayan Emine karakterini canlandırarak oyunculuk hayatında önemli bir başarı yakalamıştır.





Kabare Rabarba gibi oyunlarda da oynamıştır.

Melek Şahin Çocuklar Duymasın dizisinde yine Hüseyin`in karısı Emine’yi canlandırarak izleyicilerin karşısına tanıdık bir oyunculuk ile gelmiştir. Ayrılsak da Beraberiz, Çocuklar Duymasın, Çocuklar Ne Olacak, Gönül, Ateş ve Barut, Sevgili Düşmanım adlı yapımlarda rol almıştır.

Melek Şahin, 2010 yılında Çocuklar Duymasın dizisinin devam bölümleri çekilmeye başlanmış ve Emine karakteri ile yeniden sevenlerinin karşısına çıkmıştır. Emine, Haluk ve Meltem’in yıllardır evlerinde yardımcıları, onların dert ortağıdır. Hüseyin’in bir türlü düzgün bir işte tutunamaması Emine’nin en büyük problemidir. Sanki Hüseyin yetmiyormuş gibi bir de Hüseyin’in annesi Kükrek Kadriye de eve gelince, Emine’nin hayatı altüst olur.

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Çocuklar Duymasın (Emine - Oksijen Hayriye, TV Dizisi, 2017)

İçimdeki İnsan (Sabahat (Sabri'nin Annesi, Sinema Filmi, 2014)

Piyasadan Büyük Alacağımız Var (Adile, Sinema Filmi, 2014)

Çocuklar Duymasın (TV Dizisi, Emine, 2002-2004, 2010-2013)

Sevgili Düşmanım (TV Dizisi, 2008)

Kötüler Konağı (Füsun Tekin, TV Filmi, 2008)

Ateş ve Barut (Naciye, TV Dizisi, 2008)

Eşref Saati (TV Dizisi, 2007)

Gönül (TV Dizisi, 2006)

Çocuklar Ne Olacak (Emine) TV Dizisi, 2004)

Büyük Buluşma (TV Dizisi, Nebahat, 2004)

Ayrılsak da Beraberiz (TV Dizisi, 5 Sezon, Emine, 1999-2003)