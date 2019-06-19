Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su bakın şimdi ne yapıyor?

Yayınladığı ilk dönemden itibaren Türk televizyonlarının efsane dizisi olan Çocuklar Duymasın'da 'Duygu' karakteri unutulmazlar arasına girdi. O dönem yaşının küçük olmasına rağmen gösterdiği performans büyük beğeni toplamıştı. Ayşecan Tatari oyunculuğa devam ediyor. Dizilerde rol almayan Tatari geçtiğimiz hafta Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda 'Hastalık Hastası' oyununda sahnedeydi.

Dizi ilk başladığı dönemde Duygu karakterine Ayşecan Tatari hayat vermişti. Yedi yıl aradan sonra yeniden seyirciyle buluşan dizinin yeni bölümlerinde Tatari okulu nedeniyle yer almamıştı. Oyuncu Aliye Uzunatağan'ın kızı Ayşecan Tatari uzun süredir birlikte olduğu Edip Tepeli ile New York'ta nikah masasına oturmuştu.





AYŞECAN TATARİ KİMDİR?

Ayşecan Tatari, 9 Mart 1989 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Annesi tiyatro ve sinema oyuncusu Aliye Uzunatağan‘dır. Ayşecan Tatari, İstanbul İtalyan Lisesi’nden mezun oldu.

İlk olarak 1992 yılında çekilmiş olan Tatar Ramazan Sürgünde adlı filmde çocuk oyuncu olarak ekranlara çıktı. Ayşecan Tatari, oyunculuk serüvenine 11 yaşında iken Kanal D‘de yayımlanan çocuk programlarında sunuculuk yaparak başladı.





2002 yılından itibaren 2004 yılına kadar senaryosunu Birol Güven‘in yazdığı, yönetmenliğini Raşit Çelikezer‘in yaptığı “Çocuklar Duymasın” adlı dizide Haluk ve Meltem’in kızı, Emre’nin ablası olan Duygu karakterini canlandırdı. Dizide Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Ayşecan Tatari, Furkan Kızılay, Zeyno Günenç, Özgür Ozan, Volkan Severcan, Ferdi Akarnur, Nejat Birecik, Vatan Şaşmaz, Altan Günbay, Demet Tuncer, Fatma Karanfil ile birlikte rol almıştır.

2.5 yıl New York‘ta Stella Adler Studio of Acting’de okuyan Tatari 2012 yılında Dot ekibinin Sarı Ay isimli oyunuyla da tiyatro dünyasına adım attı.





2015 yılında Show TV ekranlarında oynayan ve Fakir Baykurt‘un ünlü eserinden uyarlanan “Yılanların Öcü” dizine dahil olup, Ceyda Ateş, Cemal Toktaş, Hande Soral, Nail Kırmızıgül, Burak Can ile birlikte oynadı.

Ayşecan Tatari, 5 Haziran 2017 tarihinde Şehir Tiyatroları’nda oyuncu olan Edip Tepeli ile New York‘ta evlendi.