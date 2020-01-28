Çocuk final bölümü izle! Çocuk dizisi neden bitti, final yaptı?

Çocuk dizisi neden bitti, final yaptı? sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Star Tv ekranlarında yayınlanan ve severek izlenen Çocuk dizisi 28 Ocak Salı akşamı yayınlanan final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Senaryosu Nalan Merter ve Serap Gazel’e ait olan dizinin yönetmen koltuğunda Serkan Birinci oturuyor. Geniş oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizi yayınlandığı son bölümü ile izleyicisine veda etti. Çocuk neden final yapıyor? sorusunun cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

ÇOCUK FİNAL BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR

Efe’nin velayetinin Akça’ya geçmesi hem Hasan’ın evinde hem de köşkte hayatı derinden etkiler. Bir tarafta Ali Kemal, Efesiz bir hayata alışmakta zorlanırken, diğer tarafta Efe kendi anne babasının yanında Ali Kemal için gözyaşı dökmektedir. Hasan meselenin çocuğu almaktan ibaret olmadığını böylece anlar ve bu ona çok ağır gelir. Neyse ki Ali Kemal bu zorlu süreçte Hasan’a destek olmaya niyetlidir. Kardeşlerin arasındaki buzlar hızla erirken Akça’ya göre sorun Ali Kemal’in hâlâ çevrelerinde fazla dolanmasıdır.

Hasan’ın baba yadigarı diye sevip saydığı Tevfik, Rıza’nın memlekete döndüğünü öğrenince hala akıbetinden emin olmadığı Ali hakkında onunla konuşmak ister ve bilmeden taşları yerinden oynatır. Bu hamle domino etkisi yaratarak Hasan ve Rıza’yı büyük hesaplaşmaya kadar taşır.

Finale yaklaşırken, Hasan kendini hayatının dönüm noktasında bulur. Yıllar önce yaptığı gibi öfkesine teslim olup ömrünün en güzel yıllarını hapiste mi geçirecek, yoksa geçmişten dersler çıkarıp onu evde bekleyen oğluna ve sevdiği kadına mı dönecek?

ÇOCUK DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPTI?

28 Ocak Salı günü yayınlanan final bölümüyle son kez izleyici karşısına çıkan Çocuk dizisinin neden final yaptığı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı fakat dizinin düşük reytingler yüzünden final yaptığı düşünülüyor.

ÇOCUK DİZİSİ KONUSU NEDİR

“Bu hikayenin tek bir masumu var, Çocuk”

Karasu ailesinin yolunda giden hayatları, ailenin söz sahibi olan Asiye Hanımın herkesten sakladığı büyük bir sırra ipoteklidir. Zamanında gelini Şule’nin kucağına verdiği bebek herkesten sakladığı gayri meşru oğlu Hasan’ın oğludur. Şule’nin kendi oğlunu doğurmasıyla beş senedir evladı gibi baktığı Efe gözüne fazla gelmeye başlamıştır. Çocuğun kendine ait olmadığından habersiz olan Ali Kemal, karısının Efe’ye karşı olan ilgisizliğine tepki gösterirken, Şule’nin gözünü karartıp, Efe’den kurtulmak için attığı yanlış bir adım. Efe’nin gerçek annesi olan Akça’nın hayatlarına girmesine neden olur. Asiye için tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Oğlunun yaşadığından habersiz olan Hasan’ın, Akça’yla bir Asiye’nin kalesi gibi gördüğü köşke girmesi an meselesidir…