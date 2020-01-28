Çocuk dizisi final yapan Ceyda Ateş'ten veda paylaşımı

Yasemin DÖNGEL

Star TV ekranlarında bu sezon yayın hayatına başlayan, ancak istenilen reyting sonuçlarını alamayan Çocuk dizisinin final yapacağı öğrenilmişti. Bu akşam 18. bölümüyle ekrana veda edecek olan dizi, hayranlarını derinden üzdü.

DUYGUSAL VEDA

Veda öncesi dizinin oyuncularından Ceyda Ateş'ten duygusal bir veda paylaşımı geldi. Ateş, Instagram hesabından paylaştığı kareye "Bol gülmeli bol huzurlu çok çalışmalı süper bir ekiptik, herkesi çok özleyeceğim. Yeni projelerde beraber olmak dileğiyle... Bizi izleyen herkese teşekkürler ... Çocuk final bölümü ile bu akşam sizelerle" notunu düştü.