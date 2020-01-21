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  3. Çocuk dizisi final mi yapıyor? Hayranlarını üzen haber!

Çocuk dizisi final mi yapıyor? Hayranlarını üzen haber!

Çocuk dizisi final mi yapıyor" Hayranlarını üzen haber!

Başrollerinde Serhat Teoman, İsmail Hacıoğlu, Ceyda Ersoy ve Merve Çağıran'ın yer aldığı çocuk dizisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Dizinin final yapmasına karar verildiği öğrenildi.

Star TV ekranlarında yeni sezonda yayın hayatına başlayan, ancak istenilen reyting sonuçlarını alamayan Çocuk dizisinin final yapacağı iddia edildi. Gazeteci Birsen Altuntaş, dizinin 18. bölümde ekrana veda edeceğini duyurdu. Dizinin yetkilileri tarafından yapılacak resmi açıklamalar ise merakla bekleniyor.


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