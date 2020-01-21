Çocuk dizisi final mi yapıyor? Hayranlarını üzen haber!

Star TV ekranlarında yeni sezonda yayın hayatına başlayan, ancak istenilen reyting sonuçlarını alamayan Çocuk dizisinin final yapacağı iddia edildi. Gazeteci Birsen Altuntaş, dizinin 18. bölümde ekrana veda edeceğini duyurdu. Dizinin yetkilileri tarafından yapılacak resmi açıklamalar ise merakla bekleniyor.