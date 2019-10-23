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  3. Çıplak fotoğraf şantajı yapılmıştı... Merve Boluğur delilleri unuttu!

Çıplak fotoğraf şantajı yapılmıştı... Merve Boluğur delilleri unuttu!

Çıplak fotoğraf şantajı yapılmıştı... Merve Boluğur delilleri unuttu!

Oyuncu Merve Boluğur, “Müstehcen fotoğrafların var, para vermezsen yayarım” mesajıyla şantaj edilince savcılığa şikayette bulunmuştu. Ancak Boluğur, cep mesajlarını delil olarak gösteremedi, dosya kapandı.

Oyuncu Merve Boluğur'a geçtiğimiz günlerde bir mesaj geldi. Mesajı atan "Fotoğraflarını sosyal medyada yayarım" deyip ünlü oyuncuyu tehdit ederek ondan para istedi. Mesajın gönderildiği numaranın, yurt dışına kayıtlı olduğu belirlendi.

DELİL SUNMAYI UNUTTU

Sabah’tan Dilek Yaman’ın haberine göre; Boluğur, kendisinden şantajla para talep eden kişinin kimliğinin tespiti için İstanbul Adliyesi'ne başvurdu. Savcılığa ifade veren oyuncu, şantaj olayını anlattı. Boluğur'un şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada dosyaya delil sunması için çağırılan Boluğur, kendisine gönderilen mesajları delil olarak sunmadı. Dosya, takipsizlik kararıyla sonuçlandı.

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Çıplak fotoğraf şantajı yapılmıştı... Merve Boluğur delilleri unuttu!

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