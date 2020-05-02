Cinayet Süsü Netflix'te! Cinayet Süsü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Cinayet Süsü filmi konusu nedir? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Film 2019 yılının Ekim ayında vizyona girdi. Dijital dizi ve film platformu Netflix’e yüklenen Cinayet Süsü filminin yönetmen koltuğunda ise Ali Atay oturuyor. Cinayet Süsü oyuncuları kimler? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Cinayet Süsü filmi konusu ve oyuncuları ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

CİNAYET SÜSÜ KONUSU NEDİR?

Cinayet Süsü, gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin maceralarını konu ediyor. Başkomiser Emin, komiser Salih, komiser Asuman ve komiser yardımcısı Alaattin'den oluşan Cinayet Büro ekibi ilginç bir vaka ile karşı karşıyadır. Birbiri ardına işlenen cinayetleri araştıran ekip, hiçbir delil ve ipucuna ulaşamaz.

Cinayetlerin gittikçe artması, basının ve halkın olayla fazlasıyla igilenmesi, buna rağmen ekibin hiçbir ilerleme katedememesi Başkomiser Emin ve arkadaşları üzerinde büyük bir baskı oluşturur. Bu sırada Emniyet Genel Müdürü, davanın çözümünde yardımcı olması için “suç uzmanı” Dizdar Koşu'yu Emin'in ekibine atar. Üzerlerindeki baskıdan dolayı iyice ezilen Emin ve ekibi, karşılaştıkları en tuhaf seri cinayet zincirini çözebilmek için her yönteme başvurur.

CİNAYET SÜSÜ OYUNCULARI

Uğur Yücel

Binnur Kaya

Cengiz Bozkurt

Feyyaz Yiğit Çakmak

Mert Denizmen

Mehmet Özgür

Aycan Koptur