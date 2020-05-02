Cinayet Süsü Netflix'te! Cinayet Süsü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Cinayet Süsü filmi konusu nedir? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dijital dizi ve film izleme platformu Netflix Cinayet Süsü filmini yayınladı. 2019 yılında vizyona giren filmin yönetmenliğini Ali Atay üstleniyor. Cinayet Süsü oyuncuları ise araştırılmaya başladı. Cinayet Süsü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? sorularının yanıtı haberimizde…
Cinayet Süsü filmi konusu nedir? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Film 2019 yılının Ekim ayında vizyona girdi. Dijital dizi ve film platformu Netflix’e yüklenen Cinayet Süsü filminin yönetmen koltuğunda ise Ali Atay oturuyor. Cinayet Süsü oyuncuları kimler? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Cinayet Süsü filmi konusu ve oyuncuları ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
CİNAYET SÜSÜ KONUSU NEDİR?
Cinayet Süsü, gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin maceralarını konu ediyor. Başkomiser Emin, komiser Salih, komiser Asuman ve komiser yardımcısı Alaattin'den oluşan Cinayet Büro ekibi ilginç bir vaka ile karşı karşıyadır. Birbiri ardına işlenen cinayetleri araştıran ekip, hiçbir delil ve ipucuna ulaşamaz.
Cinayetlerin gittikçe artması, basının ve halkın olayla fazlasıyla igilenmesi, buna rağmen ekibin hiçbir ilerleme katedememesi Başkomiser Emin ve arkadaşları üzerinde büyük bir baskı oluşturur. Bu sırada Emniyet Genel Müdürü, davanın çözümünde yardımcı olması için “suç uzmanı” Dizdar Koşu'yu Emin'in ekibine atar. Üzerlerindeki baskıdan dolayı iyice ezilen Emin ve ekibi, karşılaştıkları en tuhaf seri cinayet zincirini çözebilmek için her yönteme başvurur.
CİNAYET SÜSÜ OYUNCULARI
Uğur Yücel
Binnur Kaya
Cengiz Bozkurt
Feyyaz Yiğit Çakmak
Mert Denizmen
Mehmet Özgür
Aycan Koptur