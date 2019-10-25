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  3. Cinayet Süsü fragmanı yoğun ilgi görüyor! Cinayet Süsü filmi oyuncuları ve konusu haberimizde..

Cinayet Süsü fragmanı yoğun ilgi görüyor! Cinayet Süsü filmi oyuncuları ve konusu haberimizde..

Cinayet Süsü fragmanı yoğun ilgi görüyor! Cinayet Süsü filmi oyuncuları ve konusu haberimizde..

Cinayet Süsü fragmanı yoğun ilgi görüyor. Ali Atay'ın yönettiği, Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit, Mert Denizmen ve Mehmet Özgür'ün başrollerini paylaştığı "Cinayet Süsü" bugün vizyona girdi. Gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin maceralarını konu eden Cinayet Süsü filminin fragmanı da sosyal medyada ilgi gördü. Cinayet Süsü fragmanı, oyuncuları ve konusu haberimizde..

 

Cinayet Süsü fragmanı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ali Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği Cinayet Süsü bugün vizyona girdi. Atay'ın Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi ile birlikte yazdığı komedi türündeki filmin başrollerinde Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit, Mert Denizmen ve Mehmet Özgür oynuyor. Filmin müzik direktörü de Ali Atay’ın kendisi. Filmi merak edenler Cinayet Süsü fragmanı, oyuncuları ve konusu araştırıyor. İşte yanıtı..

CİNAYET SÜSÜ FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

CİNAYET SÜSÜ OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit, Mert Denizmen ve Mehmet Özgür oynadığı filmin senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi birlikte yazdı.  

CİNAYET SÜSÜ KONUSU NEDİR?

Ali Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği komedi türündeki "Cinayet Süsü", gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin maceralarını konu ediniyor. 
 
Başkomiser Emin, komiser Salih, komiser Asuman ve komiser yardımcısı Alaattin'den oluşan Cinayet Büro ekibi ilginç bir vaka ile karşı karşıyadır. Birbiri ardına işlenen cinayetleri araştıran ekip, hiçbir delil ve ipucuna ulaşamaz.

Cinayetlerin gittikçe artması, basının ve halkın olayla fazlasıyla igilenmesi, buna rağmen ekibin hiçbir ilerleme katedememesi Başkomiser Emin ve arkadaşları üzerinde büyük bir baskı oluşturur. Bu sırada Emniyet Genel Müdürü, davanın çözümünde yardımcı olması için “suç uzmanı” Dizdar Koşu'yu Emin'in ekibine atar. Üzerlerindeki baskıdan dolayı iyice ezilen Emin ve ekibi, karşılaştıkları en tuhaf seri cinayet zincirini çözebilmek için her yönteme başvurur. Bu kedi fare oyununda katili mi pes edecektir yoksa polisler mi?

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