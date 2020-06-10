Çılgın Dersane ne zaman çekildi? Çılgın Dersane konusu ne, oyuncuları kim?

Çılgın Dersane ne zaman çekildi? sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Bu akşam saat 20:00'de Fox Tv ekranlarında izleyici ile buluşacak Çılgın Dersane ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Filmde, Derhanenin iflas bayrağını çekmemesi için türlü girişimlerde bulunan Hadi'ye çıkış yolu torunu Özlem'den gelir. Ancak o zamana kadar dersane öğrencileri ile öğretmenler bir tatil köyünde olacaklardır. İşte merak edilen detaylar...

ÇILGIN DERSANE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yönetmen koltuğunda Faruk Aksoy'un oturduğu Çılgın Dersane, 2007 yılı yapımıdır. Film 26 Ocak 2007 tarihinde gösterime girdi.

ÇILGIN DERSANE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hadi, İstanbul Özlem Dersanesi'nin sahibidir. Torunu Özlem ile birlikte iflas eden dersanelerinin kurtuluşunu öğrencilere promosyon olarak tatil hediye etmekte bulur. Dersanenin eski öğretmenlerini de tatil köyüne davet etmeleriyle macera bu noktada başlar. Ancak dersanenin iflastan kurtuluşu için bu tatil promosyonu da yeterli gelmeyecektir. Bu arada öğrencilerden Kerem ile Özlem arasında bir yakınlaşma başlar. Özlem'in dersaneyi kurtarma umudu tatil köyüne gelen bir faks olur. Faks dersaneler arası para ödüllü bir yarışmanın davetini içermektedir. Özlem sonunda dedesini bu yarışmaya katılmak konusunda ikna eder. Öğrenciler ve öğretmenler için eğlenceli ve bir o kadarda heyecanlı macera başlar.

ÇILGIN DERSANE OYUNCULARI KİM?

Senaryosunu Şafak Güçlü ve İrfan Saruhan'ın kaleme aldığı filin oyuncuları şu şekilde sıralanıyor:

Cüneyt Arkın, İrfan Saruhan, Mehmet Aslan, Yağmur Atacan, Tuba Ünsal, Hande Ataizi, Mustafa Topaloğlu, Aytaç Ağırlar, Gamze Karaman, Berke Hürcan, Alp Kırşan, Okan Karacan, Yalçın Otağ, Simge Tertemiz, Ulaş Özer, Duygu Çetinkaya, Oğuzhan Yıldız, Ozan Aydemir, Görkem Gürsoy, Birol Engeler, Yalçın Şen, Seçkin Piriler, Aslıhan Erguvan, Aydan Uysal.