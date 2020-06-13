Çilek Kokusu dizisi oyuncuları kimler? Çilek Kokusu konusu nedir, ne zaman çekildi?

Sevilen dizi Çilek Kokusu Star TV ekranlarından tekrar bölümleriyle seyirci ile buluşuyor. Yayınlandığı dönem gündemde adından sıkça söz ettiren dizinin oyuncu kadrosu ise ünlü isimlerle dolu. Çilek Kokusu konusu itibariyle de seyirciyi heyecana sürüklüyor. Saat 14.45'te ekrana gelen Çilek Kokusu oyuncu kadrosu ve diziye dair detaylar sizlerle...

ÇİLEK KOKUSU YENİDEN EKRANDA!

Çilek Kokusu dizisinin tekrar bölümleri Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Sevilen dizi bugün (13 Haziran) saat 14.45'te seyirci ile buluşacak.

ÇİLEK KOKUSU NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Çilek Kokusu'nun çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinin yanı sıra; Muğla'nın Bodrum ilçesinde de yapıldı. Bodrum Yalıkavak'ta sürdürülen çekimlere ait bölümlerin de olduğu dizinin büyük çoğunluğu İstanbul'da tamamlandı.

Çilek Kokusu ilk kez 2015 yılında ekranlara gelmişti. Dizi bir sezon sürerek final bölümüyle seyirciye veda etmişti.

ÇİLEK KOKUSU KONUSU NEDİR?

Dizinin yapımını Gold Film üstlenirken; senaryosu Aslı Zengin'e ait. Yönetmenliğini ise Filiz Gülmez Pakman'ın yaptığı Çilek Kokusu; birbirlerinden tamamen zıt karakterlere ve hayatlara sahip Aslı ile Burak’ın sürprizlerle dolu öyküsünü anlatıyor. İkili birbirlerini bir daha hiç görmeyeceklerini düşünürken; Aslı, Burak ve Volkan Bodrum'da sonunu asla bilmedikleri bir oyunun içine düşeceklerdir. Tesadüfler zinciri ise onların peşini Bodrum’da da bırakmayacaktır.

ÇİLEK KOKUSU OYUNCU KADROSU

Başrolünü Demet Özdemir ve Yusuf Çim'in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda şu isimler de yer alıyor;

Mert Ekin Daymaz

Mahir Günşiray

Mine Tugay

Murat Başoğlu

Laçin Ceylan

