Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8191
  • 7,6779
  • 379.357
  • 109835
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Çilek Kokusu dizisi oyuncuları kimler? Çilek Kokusu konusu nedir, ne zaman çekildi?
13 Haziran 2020 Cumartesi 12:57 | Son Güncelleme:

Çilek Kokusu dizisi oyuncuları kimler? Çilek Kokusu konusu nedir, ne zaman çekildi?

Çilek Kokusu dizisi oyuncuları kimler" Çilek Kokusu konusu nedir, ne zaman çekildi"

Çilek Kokusu dizisinin Star TV ekranlarında tekrar bölümleri yayınlanıyor. Yayınlandığı dönem büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizinin tekrar bölümleri de oldukça ilgiyle takip ediliyor. Dizi, saat 14.45'te seyirci ile buluşuyor. Çilek Kokusu oyuncuları ve dizinin ne zaman çekildiğine dair detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sevilen dizi Çilek Kokusu Star TV ekranlarından tekrar bölümleriyle seyirci ile buluşuyor. Yayınlandığı dönem gündemde adından sıkça söz ettiren dizinin oyuncu kadrosu ise ünlü isimlerle dolu. Çilek Kokusu konusu itibariyle de seyirciyi heyecana sürüklüyor. Saat 14.45'te ekrana gelen Çilek Kokusu oyuncu kadrosu ve diziye dair detaylar sizlerle...

ÇİLEK KOKUSU YENİDEN EKRANDA!

Çilek Kokusu dizisinin tekrar bölümleri Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Sevilen dizi bugün (13 Haziran) saat 14.45'te seyirci ile buluşacak.

ÇİLEK KOKUSU NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Çilek Kokusu'nun çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinin yanı sıra; Muğla'nın Bodrum ilçesinde de yapıldı. Bodrum Yalıkavak'ta sürdürülen çekimlere ait bölümlerin de olduğu dizinin büyük çoğunluğu İstanbul'da tamamlandı.

Çilek Kokusu ilk kez 2015 yılında ekranlara gelmişti. Dizi bir sezon sürerek final bölümüyle seyirciye veda etmişti.

ÇİLEK KOKUSU KONUSU NEDİR?

Dizinin yapımını Gold Film üstlenirken; senaryosu Aslı Zengin'e ait. Yönetmenliğini ise Filiz Gülmez Pakman'ın yaptığı Çilek Kokusu; birbirlerinden tamamen zıt karakterlere ve hayatlara sahip Aslı ile Burak’ın sürprizlerle dolu öyküsünü anlatıyor. İkili birbirlerini bir daha hiç görmeyeceklerini düşünürken; Aslı, Burak ve Volkan Bodrum'da sonunu asla bilmedikleri bir oyunun içine düşeceklerdir. Tesadüfler zinciri ise onların peşini Bodrum’da da bırakmayacaktır.

ÇİLEK KOKUSU OYUNCU KADROSU

Başrolünü Demet Özdemir ve Yusuf Çim'in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda şu isimler de yer alıyor;

Mert Ekin Daymaz

Mahir Günşiray

Mine Tugay

Murat Başoğlu

Laçin Ceylan 

Denizli'de akılalmaz olay: Düğünden eve dönen çift manzara karşısında şaşkına döndü
Kırıkkale'deki paniğe neden olan kokunun kaynağı tespit edildi
Tekirdağ'da köylüler tedirgin: Çekirgeler tarlaları istila etti
NUN Okulları kabul süreci Haziran'da!
2-1'lik maçtan sonra transfer bombası! İşte yeni teknik direktör
Okmeydanı'nda patlama! 6 kişi yaralandı

Okmeydanı'nda patlama! 6 kişi yaralandı

Malatya'da iki yük treni çarpıştı

Malatya'da iki yük treni çarpıştı

Camilerde salgın sürecindeki üçüncü cuma namazı k&#

Camilerde salgın sürecindeki üçüncü cuma namazı kılındı

Gece yatmadan bir fincan papatya çayı o sorunu çözüyor!

Gece yatmadan bir fincan papatya çayı o sorunu çözüyor!