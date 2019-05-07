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Çiftlikte yeni yaşam

Çiftlikte yeni yaşam

Kasım ayında oğlu Demir’i kucağına alan Azra Akın, Edirne’deki hayatını çiftlikte geçiriyor. Ünlü isim, hafta sonu oğluyla iki buzağıyı ziyaret etti. 

İşadamı Atakan Koru ile evlendikten sonra Edirne’nin İpsala İlçesi'ne yerleşen ve ara ara İstanbul’a gelen Azra Akın, mütevazı yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. Evinin bahçesinde elmadan kayısıya birçok meyve yetiştiren Akın, hayvancılıkla da ilgileniyor. Kasım ayında oğlu Demir’i kucağına aldıktan sonra doğal yaşamı tercih eden başarılı isim, hafta sonu bebeğiyle yeni doğmuş bir buzağının fotoğrafını paylaştı. Oğluyla kendi çiftliklerinin yanında bulunan hayvanlarla yakından ilgilenen ünlü isim, o anları da sosyal medyadan yayımladı. Fotoğrafın altına ise “Çiftlikte yaşam, iki anne, komşu ziyareti” notunu düştü. Akın bir röportajında her zaman doğal olanı sevdiğini ve yaşamını ona göre şekillendirdiğini söylemişti.  

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