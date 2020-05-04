Cici Babam filmi nerede çekildi? Cici Babam konusu ne, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam saat 20:00'da Show Tv'de ekranlara gelecek olan Cici Babam filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. 2018 yapımı Cici Babam filmi izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatacak. Cici Babam filmine dair tüm detaylar haberimizde..

CİCİ BABAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?



Cici Babam filminin büyük bölümü başta Köyceğiz olmak üzere Muğla'nın çeşitli bölgelerinde yapıldı.

CİCİ BABAM KONUSU NE?



Üç yetişkin kardeş babalarının ölümünün ardından annelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Babalarının yerini doldurmak istemeyen kardeşlerin düzeni, yeni bir cici babanın ortaya çıkışıyla sarsılır. Babalarının ölümünden sonra annelerinin yeni biriyle olmasını hazmetmekte zorlanan kardeşler, kendini kabul ettirmek için uğraşan cici baba ile annelerinin arasını açmak için sinsi planlara girişir. Farklı bir dünyanın insanı gibi olan cici baba ile inatçı kardeşler bir orta noktada buluşabilecek midir?

CİCİ BABAM OYUNCULARI KİMLER?



Onur Buldu – Hacı

Derya Karadaş – Ayşe

Mahir İpek – Tanju

Yasemin Conka – Melos

Onur Atilla – Mahmut

Meltem Yılmazkaya – Fatos

Burak Topaloğlu – Abdülkadir