Çiçero'nun yapımcısına tazminat şoku! 100 bin TL'lik dava

Neslihan KESKİN

‘Yüzyılın casusu’ olarak adlandırılan Elyesa Bazna’nın 3 kızı, 11 ay önce vizyona giren, babalarının gerçek hayat hikâyesinin anlatıldığı ‘Çiçero’ filminin yapımcısı Mustafa Uslu’ya 100 bin liralık tazminat davası açtı. Filmdeki birçok sahnenin babalarının yazdığı ‘Ankara Casusu Çiçero’ adlı eserden alıntı yapıldığını öne süren Nihal Faber, Zühal Bazna ve Hilal Binder, babalarının isminin ve hayatının aynen kullanıldığını ve davalıların kişilik haklarının ihlal ettiğini belirtti. 3 kız kardeş dilekçelerinde “Film Türkiye’de birçok yerde gösterilmiş ve yaklaşık 937 bin seyirci tarafından izlenmiştir. Netflix’te gösterilmiş ve sadece sinemada 11 milyon lira hasılata ulaşmıştır. Elyesa Bazna’nın mirasçısı olan bizlerin maddi ve manevi hakları ihlal edilmiştir” dedi.