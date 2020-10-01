Chrissy Teigen ve John Legend'den üzen haber

ABD’li model Chrissy Teigen ve ünlü şarkıcı eşi John Legend, ailelerini genişletmeye hazırlanıyor, üçünc bebeklerini bekliyordu. Teigen ve müzisyen Legend, üçüncü bebeklerini düşük sonucu kaybetti.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşıma göre 34 yaşındaki Teigen, günler süren yoğun bir kanamanın ardından düşük yaptı.

Hislerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Teigen, bebeklerini kaybettikleri için şoka girdiklerini ve daha önce hiç bilmedikleri derin bir acı içinde olduklarını yazdı. Kendisine verilen kana rağmen, kanamanın bir türlü durmadığını belirtti.

Teigen "Daha önce bebeklerimizin isimleri konusunda onlar doğduktan sonra karar vermiştik, sadece hastaneden ayrılmadan birkaç dakika önce. Ama bir sebepten karnımdaki bu küçük adama Jack adını verdik. O bizim için her zaman Jack olacak. Jack, küçük ailemizin bir parçası olmak için çok çaba harcadı ve sonsuza kadar da öyle olacak" diye yazdı.

Kaybettiği bebeğine hitaben "Hayatta kalabilmen için ihtiyacın olan evi sana veremediğimiz için çok üzgünüm. Seni her zaman çok seveceğiz" satırlarını yazan Teigen, hastane çıkışı paylaştığı Twitter mesajında da "Hastaneden eve bebeksiz olarak gidiyoruz. Bu nasıl gerçek olabilir" dedi.