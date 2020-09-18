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  • Chloe Loughnan'ın sözleri Serdar Ortaç'ı harekete geçirdi
18 Eylül 2020 Cuma 09:23 | Son Güncelleme:

Chloe Loughnan'ın sözleri Serdar Ortaç'ı harekete geçirdi

Chloe Loughnan'ın sözleri Serdar Ortaç'ı harekete geçirdi

İrlandalı model Chloe Loughnan, geçtiğimiz yıl boşandığı şarkıcı eşi Serdar Ortaç'ın nafaka ödemediğini belirtmiş ve "Canı sağ olsun" demişti. Bu açıklamanın ardından Serdar Ortaç harekete geçti.

Serdar Ortaç ile model Chloe Loughnan 2014’te evlenip 2019’da boşandı. Popçu, 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksitle ödemeyi kabul etti. Ancak ödemeler 6 aydır aksadı.

"5-6 AYDIR NAFAKA ÖDEMİYOR"

Serdar Ortaç’la 5 yıllık evliliğinin bitmesinin ardından İrlanda'ya dönen Chloe Loughnan, yakın zamanda huzurlu ve mutlu bir yaşam sürdüğünü söylemiş, şu açıklamayı yapmıştı: "Serdar 5-6 aydır nafaka ödemiyor. Bir ara beni aradı ‘Chloe ödeyemiyorum’ diye. ‘Niye diye sormadım bile. 2 yıl her ay ödeme yapacaktı ama canı sağ olsun. Burada ailemle mutluyum."

HAREKETE GEÇTİ

Bu açıklamanın ardından Serdar Ortaç harekete geçti. Ortaç, şimdi kalan miktarın büyük bölümünü ödemeye hazırlanıyor.

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