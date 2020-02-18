Chloe Loughnan'dan flaş hamle! Seçil Gür ile aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç'ı sildi

Recep ASLAN

İrlandalı manken, Ortaç’ın yeni bir aşka yelken açmasından sonra ünlü popçuyu takipten çıkardı.

Ortaç ile "Her zaman dost olarak kalacaklarını" söyleyen Chloe’nin bu hareketi hayranlarını şaşırttı. Serdar Ortaç da eski eşini takipten çıkararak Chole'ye karşılık verdi.