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  3. Chloe Loughnan'dan flaş hamle! Seçil Gür ile aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç'ı sildi

Chloe Loughnan'dan flaş hamle! Seçil Gür ile aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç'ı sildi

Chloe Loughnan'dan flaş hamle! Seçil Gür ile aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç'ı sildi

Chloe Loughnan’dan boşandıktan sonra Seçil Gür ile sürpriz bir birlikteliğe imza atan Serdar Ortaç’a eski eşten şaşırtacak bir hamle geldi.

Recep ASLAN

İrlandalı manken, Ortaç’ın yeni bir aşka yelken açmasından sonra ünlü popçuyu takipten çıkardı. 

Ortaç ile "Her zaman dost olarak kalacaklarını" söyleyen Chloe’nin bu hareketi hayranlarını şaşırttı. Serdar Ortaç da eski eşini takipten çıkararak Chole'ye karşılık verdi.


Chloe'den Serdar'a flaş hamle!
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