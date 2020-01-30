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  3. Chloe Loughnan'dan estetik ve Serdar Ortaç açıklaması

Chloe Loughnan'dan estetik ve Serdar Ortaç açıklaması

Chloe Loughnan'dan estetik ve Serdar Ortaç açıklaması

Serdar Ortaç ile 5 yıllık evliliği geçtiğimiz aylarda biten Chloe Loughnan, önceki gün Akmerkez’de objektiflere yansıdı.

Yüzündeki şişlikler nedeniyle estetik yaptırdığı iddia edilen Loughnan, "Ne zaman şişmiş yüzüm? İlk defa duyuyorum bunu. Daha 27 yaşındayım. Hiç estetik yaptırmadım, yaptırmayı da düşünmüyorum” dedi.

Genç manken, Ortaç’la ilgili soruların kendisini rahatsız edip etmediği sorusunu da, “Rahatsız etmiyor ama söylenecek bir şey yok. Ne diyeyim ki? Ben çıkan haberlerle de çok ilgilenmiyorum. Hayatımı yaşıyorum.” yanıtını verdi.


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