Chloe Loughnan'dan eski eşi Serdar Ortaç'a tepki! 'Hizmetlisi değil, karısıydım'

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, 5 yıllık evliliklerini Ağustos 2019 sonlandırmıştı. Boşandıktan sonra şaşırtan açıklamalar yapan Ortaç'tan tepki toplayan yeni bir açıklama geldi.

Şarkıcı, "Hanıma 10 senelik hizmetinin karşılığında nafaka verdim. Kontrat yaptık. Her ay güzel bir miktar ödüyorum. Bir yılda bitecek. Kafamı hiç ağrıtmayan biriydi. Verdiklerim helal olsun" dedi.

'HİZMETLİSİ DEĞİL, KARISIYDIM'

İrlanda-Türkiye arasında mekik dokuyan Chloe Loughan ise Serdar Ortaç’ın açıklamasını ‘talihsizlik’ olarak yorumladı. “Üzüldüm. Hizmetlisi değil, karısıydım, can yoldaşıydım” dedi.