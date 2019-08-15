Serdar Ortaç'tan boşanma sonrası ilk açıklamalar

Serdar Ortaç, İrlandalı model Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini geçtiğimiz günlerde 5 dakikada anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Biten evliliğin ardından Loughnan'ın bebek aldırdığı ve oturdukları evin yarısını istediği iddia edilmişti. İddiaların yalan olduğunu dile getiren Serdar Ortaç, "Yok öyle bir şey kendi aramızda anlaştık ve kontrat yaptık ne ev istedi, ne de başka bir şey Chloe öyle bir kadın değil" dedi.

HASTALIĞIN SEBEBİ MİDE ENFEKSİYONU

Boşandıktan bir gün önce ve sonra hastaneye kaldırılan Chloe Loughnan'ın hastalığının ayrılıkla ilgili olmadığını söyleyen Serdar Ortaç, "Biz 6 aydır falan düşünüyorduk, ayrılalım mı ayrılmayalım mı diye, sonunda en doğrusunun bu olduğuna karar verdik ve bu kararı birlikte verdik. Hastalanmasının sebebi boşanma değil, midesinden enfeksyon kapmasıdır. Hastaneye götürdüm serum taktılar iyileşti hepsi bu" şeklinde konuştu.

"CHLOE'NİN HAKKINI ÖDEYEMEM"

Öte yandan ünlü şarkıcı, Chloe Loughnan’ın Cuma günü ülkesine gideceğini söyleyerek, "Bir alışkanlığım vardı tabi hanımımdı sonuçta ama hayat insanlar için böyle kaderimiz buymuş, ikimiz de üzgünüz tabi birbirimizi çok severek evlendik. Benim hayatımın yarım döneminde gerçek bulduğum bir aşktı, hala aynı aşkla bağlıyım ona hastalık dönemimde de hep yanımda oldu onun hakkını hiç ödeyemem" duygularını böyle ifade etti.