Zor günler geçiren Serdar Ortaç'a Sinan Akçıl'dan destek
Şarkıcı Sinan Akçıl, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akçıl, birkaç gün önce Chloe Loughnan ile yollarını ayıran Serdar Ortaç hakkında da konuştu.
Oyuncu Burcu Kıratlı ile evliliğindeki sorunları aşan ve şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren Sinan Akçıl, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Bayram boyunca çalışacağını söyleyen Akçıl, bayramın birinci gününde Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya geleceğinin müjdesini verdi.
SERDAR'A DESTEK
Akçıl, 5 yıllık evliliğini 5 dakikada bitiren Serdar Ortaç hakkında da konuştu. Şarkıcı, "Serdar benim çok yakın dostum. Biz de her zaman erkek tarafı olduk. Kolay değil bir evliliği noktalamak. Bu zamanlarında tabii ki yakın dostumun yanında olacağım. Burada ufak işlerim var onları tamamlayıp, buradan Serdar Ortaç'ın yanına gideceğim" dedi.