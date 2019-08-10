Zor günler geçiren Serdar Ortaç'a Sinan Akçıl'dan destek

Oyuncu Burcu Kıratlı ile evliliğindeki sorunları aşan ve şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren Sinan Akçıl, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Bayram boyunca çalışacağını söyleyen Akçıl, bayramın birinci gününde Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya geleceğinin müjdesini verdi.

SERDAR'A DESTEK

Akçıl, 5 yıllık evliliğini 5 dakikada bitiren Serdar Ortaç hakkında da konuştu. Şarkıcı, "Serdar benim çok yakın dostum. Biz de her zaman erkek tarafı olduk. Kolay değil bir evliliği noktalamak. Bu zamanlarında tabii ki yakın dostumun yanında olacağım. Burada ufak işlerim var onları tamamlayıp, buradan Serdar Ortaç'ın yanına gideceğim" dedi.