Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç yeniden mi evleniyor? İşte ilk açıklama
Geçtiğimiz aylarda Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç'ın evlilikle ilgili yaptığı açıklama sosyal medyada geniş yankı buldu. Ortaç, evleneceğine dair çıkan haberlere yanıt verdi.
Şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün Etiler'de sahne aldı. Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet de eden Ortaç, sağlığıyla ilgili sorular karşısında "Gördüğünüz gibi turp gibiyim. Hatta o kadar iyiyim ki, yakında karşınıza sürpriz bir gelin adayıyla çıkabilirim. Kim olduğunu bu gece açıklamayacağım. O kendini biliyor" diyerek sürpriz bir evlilik mesajı verdi.
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Bu açıklamanın ardından Serdar Ortaç'ın evleneceği öne sürüldü. Bu iddialara Instagram hesabından yanıt veren Ortaç, şöyle konuştu: