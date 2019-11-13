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  3. Chloe Loughnan'dan ayrılmak Serdar Ortaç'a yaramadı! 120 bin dolar kaybetti

Chloe Loughnan'dan ayrılmak Serdar Ortaç'a yaramadı! 120 bin dolar kaybetti

Chloe Loughnan'dan ayrılmak Serdar Ortaç'a yaramadı! 120 bin dolar kaybetti

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın, geçtiğimiz ay konser verdiği otelin casinosunda kumar oynadığı ve 120 bin dolar kaybettiği iddia edildi.

Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Serdar Ortaç'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Yıllardır kumar sevdası bitmek bilmeyen şarkıcının, yine kumar batağına saplandığı öne sürüldü. Zor bir süreçten geçtiği konuşulan Ortaç'ın, maddi durumunun iyi olmadığı konuşuluyor.

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Ayrıca Serdar Ortaç'ın borçlarını farklı zamanlarda vereceği dört konserle ödeyeceği de iddia edildi. Öte yandan Ortaç, daha önce kumar borçlarını temizlediğini ve elinde sadece bir evinin kaldığını açıklamıştı.


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