Chloe Loughnan yorumları Seçil Gür'ü kızdırdı

Takipçileri Seçil Gür’e “Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe’ye benzemeye başladın” mesajları yazdı.

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Bu karışaltırmalardan rahatsız olan Seçil Gür “Ben eskiden de böyleydim. Ayrıca hiç kimseyi taklit etmem” dedi.