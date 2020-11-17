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17 Kasım 2020 Salı 15:48 | Son Güncelleme:

Chloe Loughnan yorumları Seçil Gür'ü kızdırdı

Chloe Loughnan yorumları Seçil Gür'ü kızdırdı

Şarkıcı Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra Seçil Gür ile aşk yaşamaya başlamıştı. Son dönemde yeni aşkıyla gündemde olan Gür, özel hayatındaki değişimle birlikte tarzını da değiştirdi.

Takipçileri Seçil Gür’e “Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe’ye benzemeye başladın” mesajları yazdı.

YORUMLARA KIZDI

Bu karışaltırmalardan rahatsız olan Seçil Gür “Ben eskiden de böyleydim. Ayrıca hiç kimseyi taklit etmem” dedi.

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