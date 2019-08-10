Serdar Ortaç Chloe Loughnan'a 1 milyon lira tazminat ödedi

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile İrlandalı model Chloe Loughnan geçtiğimiz perşembe günü tek celsede boşanmıştı. 5 yıllık evliliklerini 5 dakikada sonlandıran çiftten Chloe Loughnan "Severek ayrıldık" demiş, popçu ise "Hep arkadaş kalacağız" şeklinde konuşmuştu.

İŞTE NAFAKA DETAYLARI

Son olarak çiftle ilgili merakla beklenen nafaka detayları ortaya çıktı. Chloe, Emirgan'daki oturdukları 20 milyon lira değerindeki iki katlı villanın yarısını istedi. Serdar Ortaç kabul etmedi. Ama yeni bir ev bulana kadar yanında kalmasına müsaade etti. Ayrıca Ortaç, eski eşine 1 milyon lira da tazminat ödedi. Bu arada Chloe ülkesi İrlanda'ya dönmeyecek, Türkiye'de yaşayacak.