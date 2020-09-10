Chloe Loughnan: Serdar 5-6 aydır nafaka ödemiyor!

Chloe Loughnan, huzurlu ve mutlu bir yaşam sürdüğünü söyledi. Serdar Ortaç, boşandıkları dönem “Hanıma 10 senelik hizmetinin karşılığında nafaka verdim. Kontrat yaptık. Her ay güzel bir miktar ödüyorum. Kafamı hiç ağrıtmayan biriydi. Verdiklerim helal olsun” açıklamasını yapmıştı.

"5-6 AYDIR NAFAKA ÖDEMİYOR"

Hürriyet'in haberine göre Chloe Loughnan, eski eşinin sözlerini hatırlattığımızda şöyle dedi: “Serdar 5-6 aydır nafaka ödemiyor. Bir ara beni aradı ‘Chloe ödeyemiyorum’ diye. ‘Niye diye sormadım bile. 2 yıl her ay ödeme yapacaktı ama canı sağ olsun. Burada ailemle mutluyum.”