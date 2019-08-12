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  3. Chloe Loughnan ile boşanan Serdar Ortaç, nafaka iddialarına son noktayı koydu

Chloe Loughnan ile boşanan Serdar Ortaç, nafaka iddialarına son noktayı koydu

Chloe Loughnan ile boşanan Serdar Ortaç, nafaka iddialarına son noktayı koydu

Chloe Loughnan ile geçtiğimiz günlerde 5 yıllık evliliğini sonlandıran şarkıcı Serdar Ortaç, haklarında çıkan nafaka iddialarıyla ilgili son noktayı sosyal medya hesabından koydu.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, İrlandalı model Chloe Loughnan ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, geçtiğimiz günlerde 5 yıllık evliliklerini 5 dakikada anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Tek celsede biten evlilikle ilgili Chloe Loughnan "Severek ayrıldık" demiş, şarkıcı ise "Hep arkadaş kalacağız" ifadelerini kullanmıştı.

EVİN YARISINI İSTEDİ Mİ?

Boşanmanın ardından Chloe Loughnan'ın Emirgan'daki oturdukları 20 milyon lira değerindeki iki katlı villanın yarısını istediği iddia edilmişti. Ortaç'ın ise bu teklifi kabul etmediği, ama yeni bir ev bulana kadar yanında kalmasına müsaade ettiği öne sürülmüştü.

AÇIKLAMA GELDİ

Bu iddiaların ardından Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Haberleri yalanlayan ünlü popçu, "Biz anlaşarak boşandık" dedi.

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