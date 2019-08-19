Chloe Loughnan evden ağlayarak ayrıldı, Serdar Ortaç yolcu bile etmedi

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın kısa süre önce boşandığı eşi Chloe Loughnan dün dün 12.00 uçağıyla doğup büyüdüğü İrlanda'ya döndü. Ortaç'ın Loughnan'ı yolcu etmemesi şaşırttı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:22
Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:22
Chloe Loughnan evden ağlayarak ayrıldı, Serdar Ortaç yolcu bile etmedi

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan, 5 yıllık evliliklerini 8 Ağustos'ta 5 dakikada sonlandırmıştı. Anlaşmalı olarak tek celsede biten evliliğin ardından Chloe, Ortaç ile birlikte oturdukları Emirgan'daki evlerinden 10 bavulla ayrıldı. Bu sırada Serdar Ortaç ise uyuyordu. Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; eski eşini yolcu etmeyen popçu, Chloe ve annesi Lucy'ye "Şoförüm sizinle ilgilenecek" dedi.

AĞLAYARAK AYRILDI

Evden ayrılırken ağlayan Chloe Loughnan, seyahatten hemen önce aradığı bir arkadaşına da şunları söyledi: "Boşanacağımı bile bilmiyordum. Öğrenince hastanelik oldum, 3 kilo verdim. Çok çok üzgünüm. Serdar beni yolcu etmeye ne yazık ki gelmedi. Canı sağolsun. Bir daha ne zaman dönerim bilmiyorum. Annem, babam, dostlarım toparlanmam için yoğun çaba harcıyor."

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