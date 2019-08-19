Chloe Loughnan evden ağlayarak ayrıldı, Serdar Ortaç yolcu bile etmedi

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan, 5 yıllık evliliklerini 8 Ağustos'ta 5 dakikada sonlandırmıştı. Anlaşmalı olarak tek celsede biten evliliğin ardından Chloe, Ortaç ile birlikte oturdukları Emirgan'daki evlerinden 10 bavulla ayrıldı. Bu sırada Serdar Ortaç ise uyuyordu. Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; eski eşini yolcu etmeyen popçu, Chloe ve annesi Lucy'ye "Şoförüm sizinle ilgilenecek" dedi.

AĞLAYARAK AYRILDI

Evden ayrılırken ağlayan Chloe Loughnan, seyahatten hemen önce aradığı bir arkadaşına da şunları söyledi: "Boşanacağımı bile bilmiyordum. Öğrenince hastanelik oldum, 3 kilo verdim. Çok çok üzgünüm. Serdar beni yolcu etmeye ne yazık ki gelmedi. Canı sağolsun. Bir daha ne zaman dönerim bilmiyorum. Annem, babam, dostlarım toparlanmam için yoğun çaba harcıyor."