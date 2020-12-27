Chaby Han'ın hayatı yakından takip ediliyor. Bu akşam Star Tv'de ekrana gelecek olan dizi Menajerimi Ara'da Ego Ajans'a konuk oluyor. Elin Oğlu isimli yarışma programı ile ünlenen Han, şimdilerde ise Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de yer alacak. Han, 'Buraların Yabancısıyız' adıyla yeni programda bulunacak isimler arasında. Chaby Han kimdir, kaç yaşında? Chaby Han nereli, eşi kim?

CHABY HAN KİMDİR?

Chaby Han ya da Çabi, 15 Haziran 1992 yılında Güney Kore'de dünyaya gelmiştir. Chaby Han 28 yaşındadır ve Korelidir. Elin Oğlu yarışması ile tanınan Chaby, Türkiye'de, İstanbul'da yaşamaktadır.

Chaby Han ve ailesi 2007 yılında babasının işi nedeniyle Türkiye'ye yerleşmiştir. Türk okullarında okuyan Chaby, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde okumuştur.

Youtube'da da dikkat çeken kaliteli içerikler üreten Chaby Han, evlidir ve eşi de Türk'tür. Chaby Han, 2017 yılında Türkiye'de ve dünyada izlenme rekorları kıran Ayla filminde Sung Joon karakterini oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır