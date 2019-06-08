  • $5,8322
  • 6,6161
  • 251.307
  • 93.809
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
08 Haziran 2019 Cumartesi 23:47 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 23:47

Ceza, Sagopa Kajmer'in mesajına yanıt verdi

Ceza, Sagopa Kajmer'in mesajına yanıt verdi

Türkçe rap müziğinin başarılı ismi Ceza'nın babası önceki gün hayatını kaybetti. Ceza ve Ayben'in babası Dalyan Özçalkan için Sagopa Kajmer sosyal medyadan başsağlığı mesajı dilemişti. Ceza, Sagopa'nın başsağlığı mesajına cevap verdi.

Rapçi Ceza ve Ayben'in babası Dalyan Özçalkan (70) dün son yolculuğuna uğurlandı. Yakın çevresi Ceza'yı yalnız bırakmazken uzun zamandır küs olduğu eski arkadaşı Sagopa Kajmer'den başsağlığı mesajı geldi. Bu mesajın sosyal medyada gündem olmasının ardından ünlü rapçı Ceza, Sagopa'nın yayımladığı mesajı alıntılayarak "Saol Yunus. Hayat işte. O da seni severdi... mekanı cennet olsun" dedi.

 

Sadece 7 Ülkede Vardı! Türkiye de Yaptı

İmamoğlu´nun Vali´ye hakaret ettiği görüntüler ortaya çıktı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye - Fransa

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.