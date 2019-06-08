Ceza, Sagopa Kajmer'in mesajına yanıt verdi

Rapçi Ceza ve Ayben'in babası Dalyan Özçalkan (70) dün son yolculuğuna uğurlandı. Yakın çevresi Ceza'yı yalnız bırakmazken uzun zamandır küs olduğu eski arkadaşı Sagopa Kajmer'den başsağlığı mesajı geldi. Bu mesajın sosyal medyada gündem olmasının ardından ünlü rapçı Ceza, Sagopa'nın yayımladığı mesajı alıntılayarak "Saol Yunus. Hayat işte. O da seni severdi... mekanı cennet olsun" dedi.