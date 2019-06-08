08 Haziran 2019 Cumartesi 23:47 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 23:47
Ceza, Sagopa Kajmer'in mesajına yanıt verdi
Türkçe rap müziğinin başarılı ismi Ceza'nın babası önceki gün hayatını kaybetti. Ceza ve Ayben'in babası Dalyan Özçalkan için Sagopa Kajmer sosyal medyadan başsağlığı mesajı dilemişti. Ceza, Sagopa'nın başsağlığı mesajına cevap verdi.
Rapçi Ceza ve Ayben'in babası Dalyan Özçalkan (70) dün son yolculuğuna uğurlandı. Yakın çevresi Ceza'yı yalnız bırakmazken uzun zamandır küs olduğu eski arkadaşı Sagopa Kajmer'den başsağlığı mesajı geldi. Bu mesajın sosyal medyada gündem olmasının ardından ünlü rapçı Ceza, Sagopa'nın yayımladığı mesajı alıntılayarak "Saol Yunus. Hayat işte. O da seni severdi... mekanı cennet olsun" dedi.