Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7055
  • 6,3081
  • 269.6
  • 107121
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Ceylan, yeğeni Nazlıcan Arkan için gözyaşları içinde seslendi: Lütfen dua edin!

Ceylan, yeğeni Nazlıcan Arkan için gözyaşları içinde seslendi: Lütfen dua edin!

Ceylan, yeğeni Nazlıcan Arkan için gözyaşları içinde seslendi: Lütfen dua edin!

Şarkıcı Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan, yoğun bakıma alındı.

Yeğeninin sağlık durumunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan ünlü türkücü, Nazlıcan için böyle dua istedi: "Yeğenim Nazlıcan Arkan hala yoğun bakımda. Lütfen dua edin. Arayan soran dua eden herkesten Allah razı olsun. Rabbim şafi isminle bütün hastalara şifa versin"

Nazlıcan Arkan, 2017 yılında Kemal Doğulu, Ivana Sert ve Nur Yerlitaş'ın jürisi olduğu 'İşte Benim Stilim' yarışmasına katılmıştı.


Ceylan gözyaşları içinde seslendi: Lütfen dua edin!
Hadise'nin gizli aşkı kim? 'İstediği kadar gizlemeye çalışsa da...'
'Kuruluş Osman'ı milyonlar izledi
Hande Erçel ve ablasından duygusal paylaşım: Hep yanımda!
Soyadımı kullanma davası
<p>Pamukkale´de ev hanımı 1 çocuk annesi Çiğdem Arık, meme kanseri teşhisiyle 1 yıl önce Pamukkale Ü

Kanseri Yenen Eşine Konvoylu Sürpriz Yaptı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Afyonkarahisar'da ortaya çıkan yılkı atları görüntülendi

Adliye önünde ortalık karıştı! Ölü ve yaralılar var