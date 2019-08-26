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Ceyda Düvenci'den romantik doğum günü paylaşımı

Ceyda Düvenci'den romantik doğum günü paylaşımı

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, meslektaş eşi Bülent Şakrak'ın doğum gününü sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımla kutladı.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, Aralık 2015'te dünyaevine girmişti. Evliliklerinde 4 yılı geride bırakan ve 2017'de de oğulları Ali'yi kucaklarına alan çift, aşklarını dolu dizgin yaşamaya ise devam ediyor.

ROMANTİK KUTLAMA

Ceyda Düvenci, bugün 42 yaşına basan eşi Bülent Şakrak'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Bu pozu Instagram hesabından paylaşan Düvenci, paylaşımının altına "Sen... hep sen... iyi ki sen... hep sen... İyi ki doğdun sevgilim... Beraber yaşlanalım" notunu düştü.

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