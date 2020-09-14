Böyle Mi Olacaktı, Dikkat Bebek Var gibi sevilen dizilerle oyunculuk yaşamına adım atan Ceyda Düvenci, izleyiciler tarafından oldukça beğenilen bir sanatçı. En son Kanal D’de ekranlara gelen Babam ve Ailesi isimli dizide rol alan Ceyda Düvenci, 2015 yılında ‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanıştığı Bülent Şakrak ile evlendi. İkinci evliliğinden olan kızı Melisa Nur Akgün ile beraber yaşamaya başladır. Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak ve Düvenci’nin doğuştan bir rahatsızlığı olan kızı Melisa sosyal medya paylaşımlarında oldukça mutlu bir aile tablosu çiziyorlar. Ceyda Düvenci kızı ne hastası? Serebral Palsi CP hastalığı nedir?

CEYDA DÜVENCİ KIZI NE HASTASI

Ceyda Düvenci'nin kızı doğar doğmaz beyin kanaması geçirmiş ve beyninin hareket noktası etkilenmiş. Hastalığının ismi Serebral Palsi CP hastalığı. Melisa'da doğduğundan bu yana gelişim geriliği var. Tedavi edilmezse sürekli geriye giden bir hastalık. Fizyoterapiye gitmezse, kaslar geri gider. Duyu bütünlemeye gitmezse, bilişseli gelişmez, kendini İfade edemez. Ve o zaman ilaç kullanmaya başlamak zorunda kalır. Kaslar geri gittikçe, kas ağrıları başlar. Bunlar da çok şiddetli ağrılardır.

Serebral palsi (CP) yaşamın erken dönemlerinde gelişimi henüz tamamlanmamış beyinin ilerleyici olmayan bir hastalığı sonucu ortaya çıkan, kalıcı ancak değişime uğrayabilen hareket, postür ve tonus bozukluğudur. Bu çocuklarda ayrıca duyu organı, zeka ve duygulanım bozuklukları da bulunabilir.

CEYDA DÜVENCE'NİN KIZI MELİSA İLE ETTİĞİ DUA

Melisa’yla bir olumlama duamız var: “Ben sağlıklıyım, ben mutluyum. Ayaklarım sağlıklı, bedenim sağlıklı. Ben güçlüyüm, huzurluyum. Arkadaşlarımla doğru iletişim kuruyorum, hayatı seviyorum.” Buna benzer bir dua okuyoruz her gece. Sonra birlikte masal okuyoruz, bir de günlüğümüzü yazıyoruz. Tabii ki zor günler geçirdik ama kızım benim için dünyanın en güzel hediyesi, varlığı için Allah’a sürekli şükrediyorum.



