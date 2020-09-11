Ceyda Düvenci'nin eşi Bülent Şakrak kimdir? Ceyda Düvenci kaç yaşında, aslen nereli?

Ceyda Düvenci, 1997 yılından Star Tv tarafından düzenlenen güzellik yarışmasında Türkiye 3. güzeli olarak seçilmiştir. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olan Ceyda Düvenci'nin iki çocuğu vardır. Oyunculuğa ilk olarak Palavra Aşklar dizisi ile başlayan Ceyda Düvenci, 2015 yılında Bülent Şakrak ile evlenmiştir. Peki, Ceyda Düvenci'nin eşi Bülent Şakrak kimdir?

CEYDA DÜVENCİ KİMDİR?

Ceyda Düvenci 16 Nisan 1977 de Bursa da dünyaya geldi.

İsmail ve Zümrüt Düvenci'nin tek çocuğu Ceyda. Baba tarafı Selanikli, anne tarafı Tekirdağlıdır. Hayatındaki pek çok kararında rol oynayan annesi sayesinde ilkokuldayken İngilizce dersleri alır ve Bursa Anadolu Lisesi'ne dil bilerek başlar. Yine annesinin yönlendirmesiyle İstanbul'a gidip Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi'nden mezun olur. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne girer.

1995 yılında Kandemir Konduk'un Palavra Aşklar adlı TV dizisiyle oyunculuğa başladı. 1997 yılında Star Tv'nin düzenlediği güzellik yarışmasında Türkiye 3. güzeli seçildi. Üçüncü olduğu açıklandığında inanamaz bir türlü ama bu, şöhret kapılarının Ceyda için aralandığı andır. İlk iş Şebnem Dönmez'den 'Sabah Şekerliğini' devralır. Artık sokakta tanınan, teyzelerin bağrına bastığı 'bizim kız Ceyda'dır.

2000 yıında oyuncu Kaan Girgin ile evlenir ve bir süre oyunculuğa ara verir. Mutsuz giden evlilik 2002 de noktalanır. Kaybettiği zamanı telafi etmek için oyunculuk workshop'ları, İtalyanca kursu, Bilgi Üniversitesi'ndeki 'film okuma' atölyesi hep bir arada gider. Fotoğraf çekip karanlık odada basmaya, kendisine film festivallerinde 45 film izlemek gibi hedefler koymaya başlar. Ve teklifleri değerlendirirken ince eleyip sık dokumaya başlar. "Zalim" dizisinde Mahsun Kırmızıgül'le başrolü paylaşır önce. Ardından Hale Soygazi ve Özlem Tekin'le birlikte oynadığı "Sil Baştan" ile iyi kadrolu, eli yüzü düzgün ama kısa ömürlü "Kasırga İnsanları" ve "Maki" gelir.

Güzel oyuncu Ceyda Düvenci, 17 Ağustos 2008 yılında iş adamı Engin Akgün ile dünya evine girdi. Bu evlikten Melisa Nur adında bir kız çocuğu bulunmaktadır.Fakat yeniden evliliği iyi yürümeyen Ceyda Düvenci gazeteci eşi Engin Akgün'den 4 Şubat 2013 tarihinde boşanır.2015 yılında Bülent Şakrak ile evlenmiştir.

BÜLENT ŞAKRAK KİMDİR?

Bülent Şakrak, 26 Ağustos 1977 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.

1996 yılında Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nda gençlik ve çocuk oyunlarında rol alarak tiyatroya başladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde eğitimine başladı.

Daha sonra Müjdat GezenTiyatrosu ve Yayla Sanat Merkezi Tiyatrosu'nda çalıştı. 2004 yılından sonra "Kent Oyuncuları" tiyatrosunda çalıştı.

2014 yılında oyuncu ve manken Azra Akınbaşrolde olduğu ve Bülent Şakrak'ın kötü adamı oynadığı, YapımcılığınıHalil Sezai'nin üstlendiği, senaryosunu Çağlayan Neyman'ın yazdığı, yönetmenliğini Emrah Sönmez'in gerçekleştirdiği "Çilek" filminin çekimleri Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yapıldı.

Bülent Şakrak, 2009 yılında 'Eyvah Eyyvah' filminde ve 2008 yılında 'Eşref Saati' dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu Özge Borak ile 2006 yılında evlendi. 25 Ekim 2010 tarihinde boşandılar.

19 Aralık 2015 tarihinde Ceyda Düvenci ile evlendi.

Bülent Şakrak, Med Yapımın yapımcılığını üstlendiği ve 2014 yılında televizyonda yayınlanan X Factor ya da orijinal ismi ile The X Factor televizyon şarkı yarışmasının sunuculuğunu üstlenmiştir. Jüri üyeliği ise Sinan Akçıl, Atiye Deniz, Nihat Odabaşı ve Nigar Cemal yapmaktadır.

2014 yılında yapımcılığını Halil Sezai'nin yaptığı "Çilek" adlı sinema filmindeHalil Sezai, İlker Aksum, Azra Akın, Bülent Şakrak, Selen Öztürk ile başrolde oynadı.

2015 yılında yönetmenliğini Uğur Yücel'in oğlu Can yücel (2)'in yaptığı "Yaktın Beni" adlı sinema filminde Sarp Apak, Sinem Kobal, Uğur Yücel, Meltem Cumbul, Hasibe Eren, Sezai Aydın, Ozan Özcan, Bülent Şakrak ile birlikte oynadı.