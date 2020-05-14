Ceyda Düvenci ile kızı Melisa'nın diyaloğu duygulandırdı

Ceyda Düvenci’nin ikinci eşi Engin Akgün’den olan kızı Melisa 2011’de daha doğar doğmaz beyin kanaması geçirmişti. Serebral Palsi tanısı konan Melisa aylarca hastanede kalmış, Amerika’da özel tedavi ve eğitim görmüştü. 2015’te evlendiği Bülent Şakrak’tan da Okan Ali adında bir oğlu olan Ceyda Düvenci dün kızıyla yaşadığı diyaloğu paylaşıp herkesi duygulandırdı.

'BENİM TEK ÇOCUĞUM OLSUN'

Melisa: İlerde benim tek çocuğum olsun anne. Bizim gibi aynı anda ‘Anne’ diye bağıran iki çocuk düşünemiyorum. Bir tane isterim vallahi. Çok zor işin çok.

Ceyda Düvenci: Halimden anladığın için teşekkür ederim, iyi geldi bunu senden duymak.