Ceyda Düvenci hamile mi? Açıklama geldi!

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, Aralık 2015’te mutluluğa imza atmış, Temmuz 2017’de oğulları Okan Ali’ye kavuşmuştu. Dün Ceyda Düvenci’nin paylaştığı fotoğrafta göbeğini fark edenler hamile olduğunu düşündü. Bülent Şakrak’ın çiğ köfte yapması da “Ceyda aş erdi” şeklinde yorumlandı.

AÇIKLAMA GELDİ

Ama ilk çocuğu Melisa’yı 2011’de doğuran oyuncu, “Hamile değilim. Tek kolla Ali’yi tutamadığım için göbeğimle taşımaya çalıştım, böyle oldu” açıklamasını yaptı.