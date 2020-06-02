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  3. Ceyda Düvenci eşi Bülent Şakrak'ı Sefirin Kızı'nın setine uğurladı
02 Haziran 2020 Salı 12:26 | Son Güncelleme:

Ceyda Düvenci eşi Bülent Şakrak'ı Sefirin Kızı'nın setine uğurladı

Ceyda Düvenci eşi Bülent Şakrak'ı Sefirin Kızı'nın setine uğurladı

Ceyda Düvenci, rol aldığı Sefirin Kızı dizisi için Muğla'ya gidecek olan eşi Bülent Şakrak'ı sete uğurladı.

Karantina günlerini ailesiyle geçiren Ceyda Düvenci, oynadığı dizinin çekimleri yeniden başlayan Bülent Şakrak’ı yolcu etti. Eşi Bülent Şakrak’ın kendisini öperken görüldüğü bir selfie'yi hesabından paylaşan Düvenci, bu kareye şu satırları yazdı:

“Seni seviyorum sevgilim. Hayırlı işlerin olsun… bu hafta seni özleme haftası bana… sağlıkla git, sağlıkla gel…”

Şakrak da eşinin bu paylaşımına kalp emojileriyle dolu bir yorum yaptı.


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