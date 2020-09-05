Ceyda Ateş'in bebeği göründü

Ceyda Ateş, Roman mağazalarının patronu Turgut Toplusoy’un Efsane Erdoğan’dan olan oğlu Buğra Toplusoy ile 2018’de Amerika Miami’de evlenmişti. Şimdilerde ilk bebeğine hamile olan ve hamileliğinin 27’nci haftasına giren 31 yaşındaki oyuncu Ceyda Ateş, sadece 2 kilo aldı.

Ceyda Ateş’in karnı da nihayet ortaya çıktı. Çift kızlarına Talia adını verecek.