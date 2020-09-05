Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4343
  • 8,8127
  • 462.322
  • 1086.32
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Ceyda Ateş'in bebeği göründü
05 Eylül 2020 Cumartesi 11:45 | Son Güncelleme:

Ceyda Ateş'in bebeği göründü

Ceyda Ateş'in bebeği göründü

İş insanı Buğra Toplusoy ile 2018'de Amerika Miami'de evlenen oyuncu Ceyda Ateş, şimdilerde ilk bebeğine 27 haftalık hamile. Hayranlarının hamileliğini merak ettiği oyuncu nihayet ortaya çıktı.

Ceyda Ateş, Roman mağazalarının patronu Turgut Toplusoy’un Efsane Erdoğan’dan olan oğlu Buğra Toplusoy ile 2018’de Amerika Miami’de evlenmişti. Şimdilerde ilk bebeğine hamile olan ve hamileliğinin 27’nci haftasına giren 31 yaşındaki oyuncu Ceyda Ateş, sadece 2 kilo aldı.

Ceyda Ateş’in karnı da nihayet ortaya çıktı. Çift kızlarına Talia adını verecek.

İçişleri: 38 terörist etkisiz hale getirildi
Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedildiği iddiası... 'Bu, Türk-Kürt meselesi değil, şahıs meselesi'
ABD gündeminde neler var?
Beşiktaş golcüsüyle söz kesti
Bulduğu 13 bin lirayı polise teslim etti... Suriyeli Mustafa'dan örnek davranış!
'Seni kızlarıma masallar anlatırken seyredebildiğim her an için şükrediyorum...'

'Seni kızlarıma masallar anlatırken seyredebildiğim her an için şükrediyorum...'

5 Eylül 2020 burç yorumları nasıl?

5 Eylül 2020 burç yorumları nasıl?

Adana merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 32 gözaltı

Adana merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 32 gözaltı

'Çocuk uzaktan bir şey öğrenemiyor' diyenler için başar&#x

'Çocuk uzaktan bir şey öğrenemiyor' diyenler için başarının 8 sırrı