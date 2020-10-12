Ceyda Ateş ve Buğra Toplusoy iki yılı devirdi: Sevgili kocam iyi ki varsın!

Oyuncu Ceyda Ateş, aşkı için ailesine rest çeken Buğra Toplusoy ile 2018 yılında evlenmişti. Şimdilerde bir bebek bekleyen çift, evliliklerinde 2 yılı geride bıraktı. Ateş, yıl dönümünü Instagram'dan şu sözlerle kutladı:

"Hayatımın neşesi, yoldaşım. Benim yüreği güzel, evladımın babası sevgili kocam iyi ki varsın. Evliliğimizin 2. yılı kutlu olsun. Seni seviyorum."