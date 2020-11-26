Ceyda Ateş ve Buğra Toplusoy çifti ilk bebeklerini kucaklarına aldı

Buğra Toplusoy ile Amerika Birleşik Devletleri'nde evlenen ünlü oyuncu Ceyda Ateş annelik heyecanı yaşıyor.

'BİZ İYİYİZ'

Önceki gün kızı Talia'yı kucağına alan oyuncu, Instagram’dan açıklama yaptı. Ateş, “Biz iyiyiz. Doğum iyi geçti. Bebiş ve ben sağlıklıyız.” dedi.

Çift bebeklerinin adıyla ilgili, "Aslında çok isim düşündük. En son Talia ismine karar verdik. 'Sonbaharı müjdeleyen, şans ve bereket veren, hayvanlar aleminin kraliçesi' anlamına geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

'ÇOK HEYECANLIYIM'

Öte yandan doğum öncesi objektiflerin karşısına geçen Ateş, "9. Ayı doldurduk. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Yarın doğum var. Çok heyecanlıyım ve beni neler bekliyor merak ediyorum. Sağlıkla gelsin. Sizler neler hissetiniz doğumda? Destekleriniz ve güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederim" diyerek heyecanını paylaşmıştı.

Ayrıca güzel oyuncu, doğumdan kısa bir süre sonra setlere döneceğini de daha önce dile getirmişti.

'NAZARA İNANMIYORUM'

Nazara inanmadığını söyleyen oyuncu, bebeğin yüzünü paylaşmakla ilgili olarak “Çok nazara inanan biri değilim. Çocuk sağlıkla gelsin, kendimizi toparlayalım ondan sonra paylaşırım” demişti.