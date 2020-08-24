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  3. Ceyda Ateş: Doğumdan sonra setlere döneceğim
24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:03 | Son Güncelleme:

Ceyda Ateş: Doğumdan sonra setlere döneceğim

Ceyda Ateş: Doğumdan sonra setlere döneceğim

Buğra Toplusoy ile Ekim 2018'de nikah masasına oturan oyuncu Ceyda Ateş, şimdilerde 25 haftalık hamile. Ateş, hamileliğiyle ilgili takipçilerinin sorularını yanıtladı, samimi açıklamalarda bulundu.

Buğra Toplusoy, 2013 yılında aşk yaşadığı oyuncu Ceyda Ateş için ailesine rest çekip, Miami'ye yerleşerek inşaat sektöründe faaliyet gösterdi. 2018 yılında Miami'de nikah masasına oturan ve şimdilerde anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çifttten Ateş, takipçilerinin sorularını yanıtladı.

"DOĞUMDAN SONRA SETLERE DÖNECEĞİM"

Ceyda Ateş, bir takipçisinin "Bebekten dolayı setlere uzun bir süre uzak mı kalacaksınız?" sorusuna "Hayır. Doğumdan kısa bir süre sonra döneceğim setlere" şeklinde yanıt verdi. 25 haftalık hamile olan Ateş, "Çok az kilo aldınız? Sağlığınız nasıl?" sorusunu ise şu şekilde cevapladı:

"Hem benim, hem de bebişin sağlığı yerinde. Düşünülenin aksine az kilo almak hem bebek, hem anne için daha sağlıklı. Doktorum benim için 10, maksimum 12 kilo ile tamamlamamı söyledi. Her şey kontrol altında."

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