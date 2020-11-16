Ceyda Ateş bebeğinin yüzünü gösterecek mi? 'Nazara inanmıyorum'

Oyuncu Ceyda Ateş, ‘Bebeğinizin yüzünüzü paylaşacak mısınız?’ sorusuna "Ben çok nazara inan biri değilim. Bebek sağlıkla gelsin. Kendimizi toparlayalım ondan sonra sizlerle de tabii paylaşırım" notunu düştü.

Öte yandan Ceyda Ateş, son dönemde annelik heyecanını yaşıyor. Eşinin işi nedeniyle Miami’ye yerleşen başarılı oyuncu hamilelik sürecine ilişkin samimi açıklamalar yaptı. Doğuma 2 haftadan az bir süre kaldığını belirten Ceyda Ateş, sevenlerine doğumdan sonra ekranlara döneceğinin müjdesini verdi. Kendisinin ve yakın çevresinin hamileliğine inanmadığını ifade eden güzel oyuncu kızına adı olan Talya’nın anlamını açıkladı.