Geçtiğimiz Ramazan ayında ekranlara gelmesi planlanan ancak pandemi sebebiyle çekimleri ertelenen Hay Sultan dizisinin çekimleri resmen başlıyor. Çetin Tekindor'lu Hay Sultan için tarih verildi.

Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid ve son olarak Uyanış Büyük Selçuklu dizilerini yayınlayan TRT, Hay Sultan ile izleyicileri ekranlara kitleyecek. Dizi tasavvuf alimi Abdulkadir Geylani'nin hayatını anlatacak.

Abdulkadir Geylani'nin hayatı Çetin Tekindor tarafından canlandırılacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre pandemi nedeniyle çekimlerine ara verilen Çetin Tekindor'lu Hay Sultan dizisi aralık başında yenilenen kadrosuyla sete çıkacak.