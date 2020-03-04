Öğretmen dizisinin Zeynep Öğretmeninin kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ceren Moray kimdir, kaç yaşında? Zeynep Öğretmen Ceren Moray nereli? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Sevilen dizi Avlu'da da yıldızı parlayan Ceren Moray hakkında merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

CEREN MORAY (ZEYNEP ÖĞRETMEN) KİMDİR?

Ceren Moray, 5 Haziran 1985'te Diyarbakır’da memur bir ailenin tek çocuğu olarak doğdu. Aslen Diyarbakırlıdır. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesi ile birlikte İstanbul’a taşınan ve İstanbul’da büyüyen ünlü oyuncu, uzun süre Pera Güzel Sanatlar’da eğitim aldı. Ardından 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünü kazanmış ve 2009 yılında mezun olmuştur. Başrollerinde Levent Üzümcü ve Müjde Ar gibi isimlerin bulunduğu Serseri Aşıklar dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Ceren Moray, 2007-2010 yılları arasında yayınlanan Kavak Yelleri dizisinde “Su” karakterine hayat verdi ve tanınan bir yüz oldu.

Esas çıkışını 2014 yapımı O Hayat Benim adlı dizi ile yaptı. Dizide Efsun karakterini canlandıran ve dizinin başrolü haline gelen Ceren Moray, performansı ile bütün dikkatleri üzerine çekti.

Star TV’de iki sezon yayınlanan Avlu adlı dizide Azra Kaya karakterine hayat verdi. 2017'nin Eylül ayında Fransız sevgilisi Nico Burn ile Bodrum’da nikah masasına oturan Ceren Moray, 1.61 metre boyunda, 42 kilo ve İkizler burcudur.

Ceren Moray şimdilerde FOX Tv'nin yeni dizisi Öğretmen'de Zeynep Öğretmeni canlandırıyor.

Ceren Moray’ın rol aldığı diziler:

Öğretmen (Zeynep Öğretmen) - 2020

Avlu (Azra Kaya) – 2018

O Hayat Benim (Efsun) – 2014 – 2017

İşler Güçler (Zehra Cengiz) – 2012

Kavak Yelleri (Su) – 2007

Doktorlar (Senem) – 2007 – 2008

Nefes Nefese (Ezgi) – 2005

Dayı (Simge) – 2004

Serseri Aşıklar – 2003

Ceren Moray’ın rol aldığı filmler:

Arada – 2018

El Değmemiş Aşk (Feryal) – 2016

Olaylar Olaylar (Merve) – 2016

Yok Artık! (Ebru) – 2015

Bi Küçük Eylül Meselesi (Berrak) – 2014