Ceren Kaplakarslan'ın babası konuştu: O bebeği torunum olarak kabul etmiyorum!

İşte Atilla Kaplakarslan'ın açıklamalarından satır başları...

* Kontrolü vardı hastaneye gitmişlerdi O adını bile anmak istemediğim şahıs hastaneye gidiyor. Hamileliğiyle ilgili bir paylaşamından dolayı. 'Ben daha bizimkilere bile söylemedim' gibi bir bahaneyle tartışma başlatıyor. Nuray devreye girince adam tanabcasını çıkarıp Nuray'ın iki kolunu kırıyor. Ceren nneisnin üstüne kapaklanıyor.

* İki kişi değil, 3 kişi var burada. Hamile olduğunu bile bile bunu yapıyorsan bu insanlığa sığmıyor. Bunların durması gerekiyor. Anne, kız ve karnındaki 6 aylık çocuğu.

* Saat 20:30 civarı annesi aradı 'Yetiş bu adam bizi öldürüyor' diye. Kendi numarası da değildi. Telefon elinden düştü herhalde. Uzaktan hastanenin adını duyunca gittim.

* Bir baba olarak evladına böyle bir şey yapıldığını duyunca ne yaparsın? Yaşı kaç olursa olsun.

* Adalete güvenimiz sonsuz Avukatlarımız gerekenleri yapıyor.

* 'Şikayetinizi geri alın' şeklinde tehditler var Ceren'e... Ceren'in üzerinden bana tehditler var.

* Bu iş bir magazin olayı değil. Bu kadına şiddettir.

* Ben bir vakıf başkanıyım. Biz çok insana destek verdik. Bizim de başımıza geldi.

* Daha önceki şiddetten haberimiz yoktu. Bu olay olunca öğrendik.

* Bu kişi 'ben MİT mensubuyum' diye çocuğumu sinidiriyor, eğer benden ayrılırsan anneni ve babanı öldürürüm diye kandırıyor.

* Biz hiçbir zaman desteklemedik.

* 'Anneni babanı öldürürüz' deyince Ceren yeniden birlikte olmaya başlamış.

* MİT mensubu söylemez ki, biz biliyorduk da kızımız anlamadı.

* Bebeği 3-4 aylıkken öğrendik. Ceren'in her şeyi var. O şahıs için her şeyi bıraktı. Ceren'e son hatası olmasını

söyledik. İkisi için de travma oldu. Psikolog desteği alıyor. Kapandığı zaman açılmıyor. Attığımız her adımı psikoloğa soruyoruz.

* Biz gözümüzü yumana kadar onun arkasındayız. Benim bir tane canım var. Onu yurtdışına gönderdik.

* Bebeği torunum olarak kabul etmiyorum. Ceren'in çocuğu olduğu için muhakkak ki seveceğiz ama Ceren'e bunu yapan kişi var... Aradaki dengeyi zaman gösterecek.

* O silah patlasaydı ne olacak tı? Biz anne baba olarak çoğumuzun arkasındayız. Tehditle şikayeti geri aldırmak isteyenlerin ismini de verdik. Biz olayı hukukla halledeceğiz.

* Biz tanıştık, benim yanımda Ceren'e olan davranışlarında hiçbir şey görmedik ama Ceren'in başka hayalleri vardı. Doğru bir ilişki değildi.

* Ceren annesinin üstüne kapaklandıktan sonra karnına vurmasında amaç ne olabilir?

* Bir MİT mensubu, 'ben MİT mensubuyum' demez. Biz daha buradan yalan olduğunu biliyorduk.

*Ortada bir şiddet var, darp var. Olayın magazine dönmesini istemiyoruz. Bu son konuşmadır.