Ceren Kaplakarslan kimdir? Ceren Kaplakarslan'ın annesi Nuray Deveci kim?

Ceren Kaplakarslan kimdir? sorusu arama motorunda hızla aranmaya başladı. Rafet El Roman'ın eski eşi oyuncu ve modellik yapan Ceren Kaplakarslan'la annesi Nuray Deveci, Kaplakarslan'ın sevgilisi tarafından darp edildi. Tekmelenerek tabanca kabzasıyla yüzüne vurulan 6 aylık hamile olan Kaplakarslan, annesiyle birlikte hastaneye kaldırıldı. Haberleri gören izleyiciler Ceren Kaplakarslan kimdir, annesi Nuray Deveci kim? diye merak ediyorsanız işte yanıtı..

CEREN KAPLAKARSLAN KİMDİR?

Ünlü organizatör Atilla Kaplakarslan'ın kızı olan Ceren, 1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. New York Film Akademisi ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezun olan ünlü isim, Atçalı Kel Mehmet Efe filminde başrolde yer aldı. Ceren Kaplakarslan kendisinden 20 yaş büyük Rafet El Roman (48) ile 2014’te nikah masasına oturmuştu. Ceren Kaplakarslan anne olmak isteyince Ekim 2016’da olaylı bir şekilde boşanmışlardı. Biten evliliğin ardından oyunculuk kariyerine ağırlık verdi. Kaplakarslan şimdilerde 6 aylık hamile.

NURAY DEVECİ KİMDİR?

Nuray Deveci, 17 Ağustos 1963 yılında İstanbul’da doğdu. Oyunculuğa ilk olarak 1983 yılında Beyaz Ölüm isimli filmde Aysel rolü ile adım atan Nuray Deveci, geniş kitleler tarafından tanınan oyunculuğu işi 1995 yılında Çiçek Taksi dizisi ile yaptı. Son olarak 1998 yılında Zeynep dizisi ile ekranlarda yer alan Nuray Deveci uzun yıllardır dizi ve sinema sektöründe uzak bir yaşam sürüyor.

Manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan’ın annesi olan Nuray Deveci ara ara bu nedenle basında yer alıyor.

NURAY DEVECİ’NİN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Zeynep – 1998

Çiçek TaksiÇiçek Taksi (Nermin) – 1995

Fırtınalar (Gönül Cebeci) – 1995

Ezan Sesleri – 1993

Anasının Kızı – 1992

Can Kurban (Gülseren)- 1983

Beyaz Ölüm (Aysel) – 1983