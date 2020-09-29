29 Eylül 2020 Salı 10:08 | Son Güncelleme:
Ceren Kaplakarslan hamileyken sevgilisinden şiddet görmüştü... Şaşırtan gelişme!
Manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan, geçen yıl 6 aylık hamileyken sevgilisi Temel Tankıran'dan şiddet görmüştü. Tankıran'la barışıp evlenen Kaplakarslan, şimdilerde ikinci bebeğine hamile.
Kızı Tuva’yı ocak ayında kucağına alan Kaplakarslan, yeniden hamile. Babası Atilla Kaplakarslan’ın Instagram’da paylaştığı karede hamile olduğu görülen Ceren Kaplakarslan’ın 2 ay önce Temel Tankıran’la nikâh masasına oturduğu öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan (30) ile annesi Nuray Deveci Yeşiltepe, genç mankenin sevgilisi, iş insanı Temel Kankıran tarafından dövülmüştü. Sevgilisinin tekmeleyip tabancanın kabzasıyla yüzüne vurduğu 6 aylık hamile Kaplakarslan ve annesi, hastanede tedaviye alınmıştı.